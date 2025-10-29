Челябинцы вдвое чаще стали указывать навыки владения нейросетями

В среднем специалисты с навыками ИИ хотят получать 50 000 рублей в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Челябинской области в январе-октябре 2025 года стали в 2,3 раза чаще указывать в резюме навыки владения нейросетями. Средний ожидаемый заработок у таких специалистов — около 50 тысяч рублей в месяц, сообщали в пресс-службе «Авито Работы».

«По Челябинской области в целом количество резюме с упоминанием навыков владения нейросетями за год увеличилось на 138%. При этом средние зарплатные ожидания среди кандидатов на все типы занятости, включая частичную занятость и гибкий график, выросли на 28% и достигли 47 127 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Больше всего резюме с упоминанием ИИ зафиксировано на позиции аналитика. По России за год их количество выросло на 133% (в 2,5 раза). В среднем аналитики рассчитывают зарабатывать 60 625 рублей в месяц. Аналитики используют нейросети для извлечения необходимой информации из больших объемов данных, а также для тестирования гипотез.

Продолжение после рекламы

Чаще указывать навыки владения нейросетями стали дизайнеры. Их число за год увеличилось на 127%. В среднем специалисты готовы получать 52 549 рублей в месяц.