Челябинцы вдвое чаще стали указывать навыки владения нейросетями
В среднем специалисты с навыками ИИ хотят получать 50 000 рублей в месяц
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Жители Челябинской области в январе-октябре 2025 года стали в 2,3 раза чаще указывать в резюме навыки владения нейросетями. Средний ожидаемый заработок у таких специалистов — около 50 тысяч рублей в месяц, сообщали в пресс-службе «Авито Работы».
«По Челябинской области в целом количество резюме с упоминанием навыков владения нейросетями за год увеличилось на 138%. При этом средние зарплатные ожидания среди кандидатов на все типы занятости, включая частичную занятость и гибкий график, выросли на 28% и достигли 47 127 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
Больше всего резюме с упоминанием ИИ зафиксировано на позиции аналитика. По России за год их количество выросло на 133% (в 2,5 раза). В среднем аналитики рассчитывают зарабатывать 60 625 рублей в месяц. Аналитики используют нейросети для извлечения необходимой информации из больших объемов данных, а также для тестирования гипотез.
Чаще указывать навыки владения нейросетями стали дизайнеры. Их число за год увеличилось на 127%. В среднем специалисты готовы получать 52 549 рублей в месяц.
Вдвое чаще упоминают ИИ в своих резюме и видеомонтажеры. В среднем специалисты рассчитывают на зарплату в размере 58 870 рублей. Видеомонтажеры с помощью ИИ могут нарезать кадры в видеоматериале, повышать качество изображения и звука, генерировать переходы и создавать ролики.
