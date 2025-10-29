Логотип РИА URA.RU
Kyiv Post: США собираются вывести тысячи военных из Румынии

29 октября 2025 в 13:01
США выведут тысячи военных из румынии, указано в материале

Фото: Илья Московец © URA.RU

США планируют частично сократить присутствие своих военных в Румынии. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа готовится вывести тысячи американских военных из Румынии», — указано в материале Kyiv Post. Издание ссылается на неназванный источник. 

