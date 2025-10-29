Kyiv Post: США собираются вывести тысячи военных из Румынии
29 октября 2025 в 13:01
США выведут тысячи военных из румынии, указано в материале
Фото: Илья Московец © URA.RU
США планируют частично сократить присутствие своих военных в Румынии. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Администрация (президента США Дональда) Трампа готовится вывести тысячи американских военных из Румынии», — указано в материале Kyiv Post. Издание ссылается на неназванный источник.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал