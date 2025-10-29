Челябинские дорожники встретились с дальнобойщиками после жалоб на штрафы

Проверка пункта весогабаритного контроля показала исправность его работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 27 октября прошла встреча дальнобойщиков и дорожников из-за разгоревшегося конфликта вокруг автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК) на трассе М-5 «Урал». Дальнобойщики заявляют, что система якобы неправильно фиксирует нарушения и выписывает необоснованные штрафы. Притом проверка показала исправное состояние пункта и дороги, уточнили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

«Последняя проверка АПВГК подтвердила его исправную работу и нормативное состояние дорожного покрытия. ФКУ „Упрдор Южный Урал“ отвечает только за содержание участка дороги и техническое состояние пункта. За сбор и хранение данных о нарушениях отвечает ФКУ „Росдормониторинг“, а оформление постановлений и начисление штрафов находится в ведении Ространснадзора», — уточнили URA.RU в управлении.

Встреча руководства ФКУ и представителей «Грузавтотранс» была связанна с функционированием пункта на км 1795 трассы М-5. Поводом для конфликта стало недовольство водителей большегрузов частыми штрафами, которые они связали с некорректной работой автоматического пункта контроля. По словам представителей Ассоциации «Грузавтотранс», в адрес дальнобойщиков якобы поступают необоснованные уведомления о нарушениях, из-за чего перевозчики несут финансовые потери и требуют проверки оборудования, передает издание 74.ру.

