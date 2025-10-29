Свердловская область отличилась от соседей по надоям молока: кто в антилидерах

Свердловчане обошли другие регионы по надоям молока Фото: Роман Наумов © URA.RU

За девять месяцев 2025 года Свердловская область увеличила объемы производства молока на шесть тысяч тонн. В то время как некоторые другие регионы УрФО уменьшили показатели. Об этом заявил директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Воскресенский, который выступил по ВКС на 13-й межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге.

«План прироста молока в целом по УрФО на 2025 год составлял 52,5 тысячи тонн. Вместе с тем на 1 октября прирост производства обеспечен только в Свердловской области — на 6 тысяч тонн. По остальным субъектам сокращение производства произошло в целом до 35,5 тысяч тонн. То есть на сегодняшний день недополученный объем производства по Уральскому федеральному округу составил более 84 тысяч тонн молока», — подвел неутешительные итоги Воскресенский.