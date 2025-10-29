На Ямале завершились поставки топлива в труднодоступные и отдаленные села округа

60 тысяч тонн нефтепродуктов доставлено в отдаленные поселения ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Ямале завершилась программа централизованной доставки топлива и энергетических ресурсов в труднодоступные населенные пункты округа. Последним пунктом, куда было отгружено топливо в 2025 году, стало село Горки Шурышкарского района. Туда доставили более одной тысячи тонн дизельного топлива танкером по реке, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В рамках навигации 2025 года по рекам округа в отдаленные поселения региона доставлено более 60 тысяч тонн нефтепродуктов, 13 тысяч тонн угля и 1150 кубических метров дров», — рассказали на портале правительства ЯНАО. Поставки в населенные пункты проходила в несколько этапов.