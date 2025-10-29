На Ямале завершились поставки топлива в труднодоступные и отдаленные села округа
60 тысяч тонн нефтепродуктов доставлено в отдаленные поселения ЯНАО
На Ямале завершилась программа централизованной доставки топлива и энергетических ресурсов в труднодоступные населенные пункты округа. Последним пунктом, куда было отгружено топливо в 2025 году, стало село Горки Шурышкарского района. Туда доставили более одной тысячи тонн дизельного топлива танкером по реке, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В рамках навигации 2025 года по рекам округа в отдаленные поселения региона доставлено более 60 тысяч тонн нефтепродуктов, 13 тысяч тонн угля и 1150 кубических метров дров», — рассказали на портале правительства ЯНАО. Поставки в населенные пункты проходила в несколько этапов.
Обеспечение запасов топлива проводится для стабильной работы коммунальных служб и беспрерывного обеспечения жителей региона энергоресурсами в предстоящий зимний период. «28 населенных пунктов Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов обеспечены дизельным топливом „Арктическое“ и „Зимнее“, стабильным газовым конденсатом, бензином, маслом, дровами и углем», — рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев. Он добавил, что благодаря этим объемам потребности предприятий и населения полностью обеспечены до открытия следующей навигации. Количество поставленных нефтепродуктов в текущем году несколько ниже прошлогоднего (более 65 тысяч тонн), вместе с тем объем поставляемого угля увеличился.
