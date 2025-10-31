В Пермском крае снизили процент по льготным микрозаймам для бизнеса

В Прикамье снизились ставки по микрозаймам и лизингу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вслед за понижением ключевой ставки Банка России Микрофинансовая компания Пермского края снизила ставки по нескольким льготным программам финансирования для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте краевого министерства экономического развития и инвестиций.

«По программе регионального лизинга владельцы бизнеса из сфер обрабатывающего и сельскохозяйственного производств могут приобрести оборудование и спецтехнику по ставке от 4,125% годовых без залога. Максимальная сумма лизинга — до 30 млн рублей, срок — до пяти лет», — сообщает ведомство.

Уменьшение процентных ставок произошло и по ряду микрофинансовых продуктов. Теперь микрозайм можно оформить по ставке 8,25% годовых. За девять месяцев 2025 года микрофинансовой компанией предоставлено 296 микрозаймов и займов на сумму свыше 546 млн рублей.

