Россияне рискуют остаться без рыбы

Производство рыбных консервов в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 1%, составив 139 тысяч тонн. Несмотря на общий спад, негативная динамика начала проявляться только во втором полугодии. Об этом свидетельствуют данные Рыбного союза, основанные на статистике Росстата.

Как пояснил представитель отраслевого союза, резкое снижение рыбных консервов на 25% было зафиксировано в июле. Ключевой причиной сокращения производства стало снижение рыбной добычи в целом. Если в 2024 году вылов сардины иваси достиг 560 тысяч тонн, то в текущем году добыто лишь 50 тысячи тонн. Выпуск консервов в первом полугодии еще поддерживался за счет прошлогодних запасов сырья. По оценке управляющего партнера Agro & Food Communication Ильи Березнюка, за пять лет производство рыбных консервов в России сократилось на 5-6%.

