«В мире нет ничего подобного»: Путин рассказал о мощности установки «Посейдон»
Путин сообщил о значительном достижении в ходе завершившихся испытаний «Посейдона»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Подводный аппарат «Посейдон» оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его уникальным среди всех существующих военных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«В мире ничего подобного нет», — сказал Путин о «Посейдоне» во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. «Посейдон» — это автономный необитаемый подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому типу двигателя, аппарат обладает практически неограниченной дальностью хода.
Владимир Путин сообщил о значительном достижении в ходе завершившихся накануне испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон». По словам главы государства, удалось осуществить запуск атомной энергетической установки, аппарат функционировал установленное время.
