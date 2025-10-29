Логотип РИА URA.RU
«В мире нет ничего подобного»: Путин рассказал о мощности установки «Посейдон»

Путин: аппарат «Посейдон» с ядерным двигателем не имеет аналогов в мире
29 октября 2025 в 17:08
Путин сообщил о значительном достижении в ходе завершившихся испытаний «Посейдона»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Подводный аппарат «Посейдон» оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его уникальным среди всех существующих военных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В мире ничего подобного нет», — сказал Путин о «Посейдоне» во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. «Посейдон» — это автономный необитаемый подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому типу двигателя, аппарат обладает практически неограниченной дальностью хода.

Владимир Путин сообщил о  значительном достижении в ходе завершившихся накануне испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон». По словам главы государства, удалось осуществить запуск атомной энергетической установки, аппарат функционировал установленное время.

