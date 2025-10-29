Под стражей молодой человек будет находиться по 13 декабря (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Красноуральский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Артема Валеева, обвиняемого в групповом разбойном нападении с проникновением в жилище, совершенном в отношении известного актера Вячеслава Воскресенского. Как сообщает пресс-служба суда, Валееву предъявлено обвинение по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 161 УК РФ: открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц, с применением насилия и незаконным проникновением в жилище. Решением суда Валеев останется под стражей до 13 декабря.

Мера пресечения была выбрана из-за тяжести обвинения и возможного давления на свидетелей. «Суд учел обстоятельства совершения преступления, характер инкриминируемых действий, а также позицию стороны защиты и ходатайство следователя. Было принято решение о заключении обвиняемого под стражу на срок, необходимый для расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе Красноуральского городского суда.

Валеев стал вторым фигурантом уголовного дела о хищении имущества у Воскресенского. Ранее суд уже избирал меру пресечения для другого участника преступления.

Уголовное дело расследуется органами предварительного следствия по факту нападения в жилище актера — по версии следствия, группа действовала по предварительному сговору, применяла физическую силу, не опасную для жизни и здоровья потерпевшего. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех суток в Свердловском областном суде.