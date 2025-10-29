«Тор — это первая главная роль»: интервью с пермяком, подарившим голос киногерою Marvel

Бог-громовержец Тор является одним из ключевых персонажей киновселенной Фото: Илья Московец © URA.RU

Для миллионов зрителей в России Тор, бог-громовержец из киновселенной Marvel, говорит голосом пермяка Ивана Жаркова. Но мало кто знает, что эту культовую роль актер получил почти случайно, будучи начинающим специалистом. В эксклюзивном интервью URA.RU Иван с присущим ему юмором и скромностью рассказал о том, как вчерашний школьник из Перми вдохнул жизнь в одного из сильнейших супергероев, почему пьяный Тор стал для него самой сложной задачей и как он относится к своей неожиданной славе.

— Расскажите историю своего попадания в этот проект. Как вы вообще стали голосом Тора в русском дубляже? Это была целенаправленная проба со стороны студии, случайность или ваша собственная инициатива?

— На роль Тора я попал самым обычным способом. Были пробы, меня позвали. Видимо, до кучи, так как я тогда только начинал работать в озвучке. И внезапно меня выбрали. И скажу честно, меня хотели заменить еще до записи, ссылаясь на то, что я неопытный. Но спасибо знаменитому режиссеру дубляжа Ярославе Георгиевне Турылевой, она убедила все-таки оставить меня.

— Что вы помните о своих самых первых пробах на эту роль — каким было ваше первоначальное понимание персонажа и что сказали режиссеры дубляжа?

— Про пробы я помню лишь сцену, которую надо было озвучить. Это момент, когда Тор и Джейн прокрались на базу Щ.И.Т., чтобы забрать молот. Скажу честно, тогда это был очередной супергеройский «проходняк», поэтому каких-либо иллюзий я не питал. Да, первая главная роль. Но тогда никто не знал, что это превратится в мегасериал.

— Осознавали ли вы в процессе работы, что ваша задача — не просто перевести текст, а буквально вдохнуть голос в одного из сильнейших героев вселенной?

— Ну, я его не переводил. Я его озвучивал. В тот момент вообще не думал о его силе, форме и так далее. Мне было главное сделать все хотя бы нормально, чтобы у зрителей не коробило уши.

— Чувствовали ли вы в какие-то моменты некую символичную связь между своим происхождением из Перми — промышленного «силового» центра Урала — и образом скандинавского бога-громовержца?

— Насчет моего происхождения... Меня подпитывала мысль, что вчерашний школьник из Перми сейчас озвучивает супергероя для большого экрана. Это придает сил.

— Тор — персонаж с глубокими скандинавскими корнями. Сталкивались ли вы с необходимостью найти какие-то «славянские» или просто понятные русскому зрителю интонации, чтобы сделать бога из Асгарда ближе?

— Как правило, текстом занимаются переводчики. Это они придумывают «иностранность» в лексиконе персонажа. Моей задачей было все это присвоить. Сложность Тора в том, что он многогранный персонаж. Он сочетает в себе и серьезность, и трагедию, и юмор. Юмор передать сложнее всего, нужно понимать, почему сцена смешная, и подчеркнуть это. Думаю, поэтому персонаж понравился зрителям.

— За десять лет в кино Тор прошел огромный путь. Как менялась ваша актерская и вокальная работа от фильма к фильму?

— Пристройка к персонажу идет в зависимости от того, что происходит на экране. Сложнее всего было найти «толстого» Тора. Да и голос не самое главное, важнее передать внутренние переживания персонажа. В этом и заключается работа режиссера и актера.

А если конкретными примерами, то в первом «Торе» я только пробовал свои силы. Второй «Тор» я плохо помню. Проходной был фильм. В третьем «Торе» актер Крис Хемсворт набрал лучшую физическую форму, поэтому и звучал максимально уверенно и мощно. Плюс юмор отлично контрастировал с образом супергероя. Пьяного Тора было сложно найти, так как нужно было «сломаться», растерять силу и мощь в голосе. Но, вроде бы, мы справились.

— Озвучка такого персонажа — это не только речь, но и крики, стоны, рыки в бою. Как вы выстраивали такие «физические» моменты в студии? Приходилось ли буквально физически напрягаться?

— Чтобы кричать убедительно, нужно очень убедительно кричать. Конечно, в процессе ты напрягаешься физически. Попробуйте кричать не напрягаясь — получится вой тюленя.

— Для многих пермяков тот факт, что голос Тора принадлежит их земляку, — это предмет особой гордости. Чувствуете ли вы на себе эту ответственность?

— Я не придаю такого огромного значения тому факту, что я озвучил Тора. Это было весело, и я рад, что этот персонаж получился таким харизматичным и запомнился многим людям. В повседневной жизни меня, конечно же, никто не узнает, и меня это устраивает. Я люблю спокойную жизнь. Иногда меня зовут на мероприятия и просят автографы, но я не расцениваю это как повод для того, чтобы задрать нос.

— Какая реакция от ваших земляков на эту работу запомнилась вам больше всего?

— Реакции у большинства в принципе одинаковые. Фразы в стиле: «Да ладно? Прикольно!» И все.

— И если бы у вас была возможность «озвучить» какую-то достопримечательность или легенду Перми, сделав ее по-асгардски эпичной, чтобы это было?

— Я уверен, что в Перми есть люди, чей труд помогает гораздо большему числу людей, и они более достойны называться легендами.