Несколько сотен гаражей снесут в Екатеринбурге, на это уйдут миллионы

В Екатеринбурге за пять лет (с 2026 по 2030 год) снесут 370 некапитальных гаражей. Выделят на это в рамках муниципальной программы по управлению земельными ресурсами 8, 4 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин. Информация об этом размещена на сайте администрации.

За пять лет в Академическом районе уберут 15 сооружений (по три ежегодно) за 476 тысяч рублей, в Верх-Исетском 25 (по пять) за 760 тысяч рублей, в Железнодорожном 75 (по 15) за 1,5 миллионов рублей, в Кировском 100 (по 20) за 2,6 миллионов рублей. Также 50 (по 10) гаражей демонтируют в Ленинском районе за 757 тысяч рублей, 15 (по три) в Октябрьском за 524 тысячи рублей и в Орджоникидзевском за 402 тысячи, 75 в Чкаловском (по 15) за 1,2 миллиона рублей.