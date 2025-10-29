Несколько сотен гаражей снесут в Екатеринбурге, на это уйдут миллионы
В Екатеринбурге будут сносить по несколько гаражей в каждом районе
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге за пять лет (с 2026 по 2030 год) снесут 370 некапитальных гаражей. Выделят на это в рамках муниципальной программы по управлению земельными ресурсами 8, 4 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин. Информация об этом размещена на сайте администрации.
«В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов (...) утвердить Муниципальную программу „Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования „город Екатеринбург“ на 2026 — 2030 годы“, — говорится в документе. Одним из пунктов проекта является вынос 370-ти некапитальных металлических гаражей.
Демонтировать в городе будут сооружения, которые находятся в санитарно-защитных участках социальных объектов, в охранных зонах коммунальной инфраструктуры, в границах автомобильных дорог. Также выносить хотят некапитальные металлические гаражи, что не включены в схему размещения.
За пять лет в Академическом районе уберут 15 сооружений (по три ежегодно) за 476 тысяч рублей, в Верх-Исетском 25 (по пять) за 760 тысяч рублей, в Железнодорожном 75 (по 15) за 1,5 миллионов рублей, в Кировском 100 (по 20) за 2,6 миллионов рублей. Также 50 (по 10) гаражей демонтируют в Ленинском районе за 757 тысяч рублей, 15 (по три) в Октябрьском за 524 тысячи рублей и в Орджоникидзевском за 402 тысячи, 75 в Чкаловском (по 15) за 1,2 миллиона рублей.
