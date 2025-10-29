В Сургуте устроят вечеринку на Хэллоуин и разыграют деньги за лучший костюм

Вход на вечеринку к Хэллоуину — строго для совершеннолетних Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Длинные ноябрьские выходные в Сургуте (ХМАО) обещают быть жаркими: в городе готовят атмосферные вечеринки, музыкальные эксперименты и концерты, где можно отдохнуть душой и телом. Как оторваться на грядущем уикенде — в афише URA.RU.

1 ноября

Хэллоуин на крыше (18+)

РК «Вавилон», 22:00

В зоне под застекленной крышей в «Вавилоне» гостей ждет электронное шоу с московскими диджеями. Атмосферу создадут тематические декорации, авторские коктейли, чайная лаунж-зона и маркет локальных мастеров. А за лучший костюм организаторы разыграют 10 000 рублей. Билеты — по 1 500 рублей.

«Квартет потусторонних мелодий»

ДК «Невесомость», 20:00

Проект QUADRO устроит вечер мистической музыки. Гостям предлагают нарядиться в любимых персонажей. Билеты обойдутся в 600 рублей, а в день концерта — 800 рублей.

2 ноября

Музыкальное шоу «Электронная симфония»

Театр СурГУ, 18:00

Музыкальный эксперимент диджея Александра Комарова, в котором ритмы синтезаторов сливаются со звучанием скрипок, флейты и рояля. В программе — каверы на культовые саундтреки из кинофильмов «Король Лев», «Алладин», переосмысленные композиции Моцарта и Шопена, а также авторские треки. Визуальные проекции на экране погрузят зрителей в атмосферу каждого произведения. Билеты — от 800 до 2 700 рублей.

Концерт Ислама Итляшева (12+)

РК «Вавилон», 19:00