В Сургуте устроят вечеринку на Хэллоуин и разыграют деньги за лучший костюм
Вход на вечеринку к Хэллоуину — строго для совершеннолетних
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Длинные ноябрьские выходные в Сургуте (ХМАО) обещают быть жаркими: в городе готовят атмосферные вечеринки, музыкальные эксперименты и концерты, где можно отдохнуть душой и телом. Как оторваться на грядущем уикенде — в афише URA.RU.
1 ноября
Хэллоуин на крыше (18+)
РК «Вавилон», 22:00
В зоне под застекленной крышей в «Вавилоне» гостей ждет электронное шоу с московскими диджеями. Атмосферу создадут тематические декорации, авторские коктейли, чайная лаунж-зона и маркет локальных мастеров. А за лучший костюм организаторы разыграют 10 000 рублей. Билеты — по 1 500 рублей.
«Квартет потусторонних мелодий»
ДК «Невесомость», 20:00
Проект QUADRO устроит вечер мистической музыки. Гостям предлагают нарядиться в любимых персонажей. Билеты обойдутся в 600 рублей, а в день концерта — 800 рублей.
2 ноября
Музыкальное шоу «Электронная симфония»
Театр СурГУ, 18:00
Музыкальный эксперимент диджея Александра Комарова, в котором ритмы синтезаторов сливаются со звучанием скрипок, флейты и рояля. В программе — каверы на культовые саундтреки из кинофильмов «Король Лев», «Алладин», переосмысленные композиции Моцарта и Шопена, а также авторские треки. Визуальные проекции на экране погрузят зрителей в атмосферу каждого произведения. Билеты — от 800 до 2 700 рублей.
Концерт Ислама Итляшева (12+)
РК «Вавилон», 19:00
Автор хитов «Кобра» и «Дикая» представит в Ханты-Мансийске программу, наполненную драйвом, лезгинкой и душевным шансоном. Билеты стоят от 800 до 5 500 рублей.
