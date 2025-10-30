Семь любимых ресторанов свердловских политиков в Екатеринбурге

Депутаты предпочитают разную кухню Фото: Размик Закарян © URA.RU

Чиновники из Екатеринбурга предпочитают домашнюю еду, но в обед ходят в столовую мэрии, заксо, правительства или в близлежащие кафе. А в знаковые даты могут посетить любимый ресторанчик. URA.RU пообщалось с представителями политического истеблишмента и подготовило подборку любимых заведений.

Агонь

Любят чиновники и депутаты иногда заглянуть в мясной ресторан «Агонь». Там официанты могут подать говядину с огурцами, халапеньо, маринованным красным луком и соусом барбекю смоук.

Сербская таверна

Сербская кухня Фото: Размик Закарян © URA.RU

Представителей власти можно заметить в ресторане «Сербская таверна». Одно из самых дорогих блюд — сет из семги, трески, судака, тигровых креветок, дорадо, форели, кальмаров и ризотто с морепродуктами.

Le Bourg 1905

Чиновники заглядывают и в ресторан авторской кухни Le Bourg 1905. Там можно заказать большой сет устриц (12 штук).

The Barbara

Отметить важное событие или поужинать в семейном кругу депутаты предпочитают в морском ресторане The Barbara. Самое дорогое блюдо — сет (900 грамм) из гребешков, лосося, краба, тунца, угря и хамачи.

Бар Shelest

Паназиатская кухня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проводить вечера в приятной компании политический истеблишмент предпочитает в баре с паназиатской кухней Shelest. В сет (1,4 килограмма) входит: суши с тунцом, креветкой, лососем, кранч (лосось, креветка) и пять видов ролл. Это блюдо в баре является самым дорогим.

Новый русский

Важное событие депутаты отмечают в ресторане «Новый русский». В ресторане современной русской кухни подают мясной сет (1,9 килограмм): миньон, рибай, мачете, филе куриное с овощами гриль и картофелем по-домашнему.

Троекуровъ