Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Семь любимых ресторанов свердловских политиков в Екатеринбурге

Политики из Екатеринбурга любят ходить в семь заведений
30 октября 2025 в 20:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Депутаты предпочитают разную кухню

Депутаты предпочитают разную кухню

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Чиновники из Екатеринбурга предпочитают домашнюю еду, но в обед ходят в столовую мэрии, заксо, правительства или в близлежащие кафе. А в знаковые даты могут посетить любимый ресторанчик. URA.RU пообщалось с представителями политического истеблишмента и подготовило подборку любимых заведений. 

Агонь

Любят чиновники и депутаты иногда заглянуть в мясной ресторан «Агонь». Там официанты могут подать говядину с огурцами, халапеньо, маринованным красным луком и соусом барбекю смоук.

Сербская таверна 

Сербская кухня

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Представителей власти можно заметить в ресторане «Сербская таверна». Одно из самых дорогих блюд — сет из семги, трески, судака, тигровых креветок, дорадо, форели, кальмаров и ризотто с морепродуктами. 

Продолжение после рекламы

Le Bourg 1905

Чиновники заглядывают и в ресторан авторской кухни Le Bourg 1905. Там можно заказать большой сет устриц (12 штук).

The Barbara

Отметить важное событие или поужинать в семейном кругу депутаты предпочитают в морском ресторане The Barbara. Самое дорогое блюдо — сет (900 грамм) из гребешков, лосося, краба, тунца, угря и хамачи.

Бар Shelest

Паназиатская кухня

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проводить вечера в приятной компании политический истеблишмент предпочитает в баре с паназиатской кухней Shelest. В сет (1,4 килограмма) входит: суши с тунцом, креветкой, лососем, кранч (лосось, креветка) и пять видов ролл. Это блюдо в баре является самым дорогим. 

Новый русский

Важное событие депутаты отмечают в ресторане «Новый русский». В ресторане современной русской кухни подают мясной сет (1,9 килограмм): миньон, рибай, мачете, филе куриное с овощами гриль и картофелем по-домашнему. 

Троекуровъ

Очень часто политиков можно встретить в старинном ресторане русской кухни «Троекуровъ». В самый дорогой набор входят крабы, креветки, гребешки и овощи с соусом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал