На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП
29 октября 2025 в 18:55
В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились 18 детей, и легкового автомобиля. В результате столкновения водитель легкового транспортного средства скончался на месте. Четверо несовершеннолетних были госпитализированы. Об этом проинформировали в региональном управлении Госавтоинспекции.
