Беларусь ответила Литве на закрытие границы

Беларусь на месяц отменила автобусы в Вильнюс, Каунас и Ригу
29 октября 2025 в 19:59
Беларусь отменила автобусные рейсы из-за закрытия границ с Литвой

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Белорусское предприятие «Минсктранс» из-за закрытия границы с Литвой на месяц отменила автобусные рейсы  в Вильнюс, Каунас и Ригу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с закрытием пограничного движения в пунктах пропуска Литовской Республики государственное предприятие „Минсктранс“ отменяет выполнение следующих рейсов по международным маршрутам <...>», — говорится в сообщении компании. Автобусы не будут ходить до 30 ноября.

Литва на месяц полностью закрыла автомобильную границу с Беларусью.  премьер-министр Литвы Инга Ругинене  заявила, что сделано это в целях безопасности граждан. А из Белуруси «исходят определенные угрозы».

