Беларусь ответила Литве на закрытие границы
Беларусь отменила автобусные рейсы из-за закрытия границ с Литвой
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Белорусское предприятие «Минсктранс» из-за закрытия границы с Литвой на месяц отменила автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В связи с закрытием пограничного движения в пунктах пропуска Литовской Республики государственное предприятие „Минсктранс“ отменяет выполнение следующих рейсов по международным маршрутам <...>», — говорится в сообщении компании. Автобусы не будут ходить до 30 ноября.
Литва на месяц полностью закрыла автомобильную границу с Беларусью. премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что сделано это в целях безопасности граждан. А из Белуруси «исходят определенные угрозы».
