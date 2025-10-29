Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В Сургуте при пожаре в дачном доме погиб мужчина

30 октября 2025 в 01:26
По предварительной версии, возгорание произошло из‑за неправильной эксплуатации печи

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) 29 октября при пожаре в дачном доме погиб человек. Трагедия произошла в СОТ «Черемушки», когда на место прибыли пожарные, дом уже был охвачен открытым огнем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО.

«Сообщение о пожаре дачного дома в СОТ „Черемушки“ поступило сегодня в 11:43...В ходе разведки огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной версии, возгорание произошло из ‑за неправильной эксплуатации печи.

Спустя 36 минут, в 12:19, пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В результате пожара серьезно пострадали внутренние помещения — ущерб составил 32 кв. м. Для тушения огня были привлечены 14 сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники. Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняют дознаватели МЧС и следователи СУ СКР по ХМАО. 

