В Сургуте при пожаре в дачном доме погиб мужчина

По предварительной версии, возгорание произошло из‑за неправильной эксплуатации печи Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) 29 октября при пожаре в дачном доме погиб человек. Трагедия произошла в СОТ «Черемушки», когда на место прибыли пожарные, дом уже был охвачен открытым огнем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО.

«Сообщение о пожаре дачного дома в СОТ „Черемушки“ поступило сегодня в 11:43...В ходе разведки огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной версии, возгорание произошло из ‑за неправильной эксплуатации печи.