Трамп объявил о немедленных испытаниях ядерного оружия
30 октября 2025 в 06:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В связи с проведением испытательных программ ядерного оружия в других государствах, Минобороны США приступило к тестированию национального ядерного арсенала на паритетных условиях. Об этом сообщил Дональд Трамп в социальных сетях.
