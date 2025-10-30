Трамп отказался говорить с Си Цзиньпином после переговоров
30 октября 2025 в 09:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп не стал проводить совместной пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином. Трансляцию встречи вела пресс-служба Белого Дома. По окончании переговоров глава Белого Дома сразу направился в свой самолет.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал