Брата Ивана Дорна разыскивают приставы

Брат Ивана Дорна должен коммунальщикам 74,3 тысячи рублей, указано в посте Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Брат музыканта Ивана Дорна разыскивается судебными приставами за неуплату коммунальных услуг. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Кузен автора легендарного „Не надо стесняться“ Илья Дорн должен коммунальщикам 74,3 тысячи рублей», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что он владеет квартирой в Башкирии, городе Бирске, за коммунальные услуги которой не платит больше года.

Однако сам Илья Дорн живет в Уфе. Там он обучает людей хип-хопу, а за занятия берет от 8,5 тыс. рублей, указано в посте.

