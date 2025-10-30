Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Брата Ивана Дорна разыскивают приставы

30 октября 2025 в 10:22
Брат Ивана Дорна должен коммунальщикам 74,3 тысячи рублей, указано в посте

Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Брат музыканта Ивана Дорна разыскивается судебными приставами за неуплату коммунальных услуг. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Кузен автора легендарного „Не надо стесняться“ Илья Дорн должен коммунальщикам 74,3 тысячи рублей», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что он владеет квартирой в Башкирии, городе Бирске, за коммунальные услуги которой не платит больше года.

Однако сам Илья Дорн живет в Уфе. Там он обучает людей хип-хопу, а за занятия берет от 8,5 тыс. рублей, указано в посте.

Ранее стало известно, что Иван Дорн, старший брат Ильи Дорна, с 2022 года живет во Франции и не планирует возвращаться в Россию из-за запрета на въезд, а на Украину — из-за риска мобилизации. Сам музыкант отмечал, что поддерживает редкие контакты с российскими родственниками. В последние годы Дорн продолжает заниматься творчеством за рубежом и почти не общается с семьей, оставшейся в России.

