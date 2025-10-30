Логотип РИА URA.RU
Власти ЯНАО выделили три миллиона рублей для поощрения сотрудников мэрии района

30 октября 2025 в 11:28
Команда мэрии пуровского района победила в конкурсе «Лучшие в сфере имущественно-земельных отношений»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО выделили три миллиона рублей на поощрение достижений муниципальной управленческой команды Пуровского района. Сотрудники администрации выиграли в ежегодном конкурсе «Лучшие в сфере имущественно-земельных отношений».

«О предоставлении в 2025 году иной дотации... Предоставить в 2025 году иную дотацию из окружного бюджета бюджету муниципального округа Пуровский район в размере три миллиона рублей на поощрение победителя ежегодного конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд в номинации „Лучшие в сфере имущественно-земельных отношений“» — написано в постановлении на сайте правительства ЯНАО.

Уточняется, что половина выделенных средств пойдет на поощрение муниципальной управленческой команды и повышение уровня профессионального развития. Остальные же деньги направят на развитие сферы управления (гранты) участникам и материально-техническое оснащение объектов, изготовление особого знака отличия «Я лучший» или сувенирной продукции с указанным знаком отличия. 

