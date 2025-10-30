Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

В свердловском городе снесут больницу

В Волчанске снесут главный корпус больницы, признанный аварийным
30 октября 2025 в 10:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Здание больницы признано аварийным с августа

Здание больницы признано аварийным с августа

Фото: Илья Московец © URA.RU

Главный корпус Волчанской городской больницы, признанный аварийным, будет снесен. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«В Волчанске я заехала в здание, которое было признано в августе аварийным. Там действительно опасно находиться людям. У нас сейчас основная задача — размещение дневного стационара, бригады скорой медицинской помощи, физиотерапевтического кабинета. Аварийное здание нет смысла восстанавливать, его нужно только сносить», — рассказала Савинова после рабочей поездки в медучреждения северных муниципалитетов региона. Ее комментарий опубликован в telegram-канале свердловского минздрава.

Она уточнила, что большая часть населения Волчанска проживает вокруг микрорайона, где расположен медгородок, поэтому в этом периметре планируется разместить модуль в середине следующего года. Также рассматривается возможность покупки здания, для размещения больницы там.

Продолжение после рекламы

Для больницы Карпинска планируется приобрести в середине следующего года компьютерный томограф. Оборудование также будет рассчитано на жителей Волчанска. В течение года в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество медучреждений — 143 объекта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал