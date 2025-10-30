В свердловском городе снесут больницу

Здание больницы признано аварийным с августа Фото: Илья Московец © URA.RU

Главный корпус Волчанской городской больницы, признанный аварийным, будет снесен. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«В Волчанске я заехала в здание, которое было признано в августе аварийным. Там действительно опасно находиться людям. У нас сейчас основная задача — размещение дневного стационара, бригады скорой медицинской помощи, физиотерапевтического кабинета. Аварийное здание нет смысла восстанавливать, его нужно только сносить», — рассказала Савинова после рабочей поездки в медучреждения северных муниципалитетов региона. Ее комментарий опубликован в telegram-канале свердловского минздрава.

Она уточнила, что большая часть населения Волчанска проживает вокруг микрорайона, где расположен медгородок, поэтому в этом периметре планируется разместить модуль в середине следующего года. Также рассматривается возможность покупки здания, для размещения больницы там.

