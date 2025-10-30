В экспозиции музея появятся редкие экспонаты, архивные снимки и предметы, отражающие богатое прошлое службы Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге появится музей истории пожарно-спасательной службы и свердловского управления МЧС России. Он расположится в историческом здании пожарной части, которое было построено на улице Белинского в начале XX века.

«Работу начали пять лет назад при поддержке нашей ветеранской организации, сначала было в планах всего два зала. А сейчас у нас идет реконструкция всего здания, чтобы показать всё, что касается безопасности области. Ускорить и активизировать работы по созданию музея стало возможно при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний „Сима Ленд“», — рассказал председатель региональной организации пожарных и спасателей Свердловской области, генерал-майор Вооруженных Сил Андрей Заленский.

В экспозиции можно будет увидеть редкие экспонаты, архивные снимки и предметы, отражающие богатое прошлое службы. Посетители смогут ознакомиться с биографией брандмейстера Тихона Чапина, возглавлявшего пожарную охрану Екатеринбурга в период с 1903 по 1908 год, узнать о роли каланчей в тушении городских пожаров, а также погрузиться в историю деятельности службы в годы Великой Отечественной войны и узнать о борьбе с масштабными возгораниями в новейшее время.

Продолжение после рекламы

«Экспозиция музея — это самое сложное. Основы мы взяли с бывшей пожарно-технической выставки, плюс проводили работу с ветеранами и сотрудниками главного управления. Можно сказать, собираем с миру по нитке. И, конечно же, работа с архивами и библиотекой Белинского. Вся найденная информация структурируется и войдет в будущие экскурсии. Мы больше ориентируемся на учеников средней и старшей ступеней — они уже готовы воспринимать историческую информацию и, возможно, кто-то уже заинтересован в службе в системе МЧС», — поделился начальник центра пропаганды первого пожарно-спасательного отряда Екатеринбурга Андрей Фрицко. В связи с этим в музее будут проходить экскурсии и выставки для патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения и профориентации.