Сотрудники курганской полиции работают по обстоятельствам ДТП с детьми в Половинном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в селе Половинное (Курганская область), в котором 79-летний водитель сбил двух девочек. Источники редакции из числа местных жителей полагают, что есть основания для возбуждения уголовного дела.

«У одной из пострадавших в аварии половинских девочек переломы. В настоящее время сотрудники полиции исследуют обстоятельства, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела», — рассказали источники.

Уголовное дело может быть возбуждено по признакам нарушения правил ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Максимальное наказание по ч.1 ст.264 УК РФ составляет до двух лет лишения свободы. Собеседники редакции из адвокатского сообщества уверены, что причинение переломов ребенку в результате аварии является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

