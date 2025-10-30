В Курганской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела после ДТП с детьми. Инсайд
Сотрудники курганской полиции работают по обстоятельствам ДТП с детьми в Половинном
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в селе Половинное (Курганская область), в котором 79-летний водитель сбил двух девочек. Источники редакции из числа местных жителей полагают, что есть основания для возбуждения уголовного дела.
«У одной из пострадавших в аварии половинских девочек переломы. В настоящее время сотрудники полиции исследуют обстоятельства, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела», — рассказали источники.
Уголовное дело может быть возбуждено по признакам нарушения правил ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Максимальное наказание по ч.1 ст.264 УК РФ составляет до двух лет лишения свободы. Собеседники редакции из адвокатского сообщества уверены, что причинение переломов ребенку в результате аварии является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.
Редакция обратилась к представителям правоохранительных органов за комментариями. В управлении МВД региона ответили, что данный вопрос держится на контроле.
- Иван30 октября 2025 12:08Говорят, что мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один...