Отдыхающие раскупили все путевки в топовые пермские санатории на Новый год

Отдыхающие заранее раскупили путевки на новогодние праздники на популярные пермские курорты. Так, в санаториях «Ключи» и «Демидково» осталось только несколько свободных номеров. Отдыхающие начинают бронировать места на праздники за год, рассказали URA.RU в пресс-службах санаториев.

«Многие гости, особенно те, кто отдыхал у нас ранее, бронируют свой новогодний отдых сильно заранее. Иногда сразу во время праздников, когда еще нет цен на следующий год. Сложилась такая добрая традиция», — рассказали в санатории «Ключи». На сайте курорта сказано, что с 31 декабря 2025 года по 7 января 2026 года осталось несколько номеров, в которых могут разместиться до трех человек. Стоимость на троих составит от 141,4 тысячи рублей.

На сайте санатория «Демидково» написано, что свободных номеров с 31 декабря 2025 года по 7 января 2026 года нет. В пресс-службе курорта корреспонденту агентства подтвердили, что новогодние праздники всегда пользуются большим спросом. Также в санатории уточнили, что свободные номера еще есть, но их осталось совсем немного. «Бывает, что у гостей меняются планы, и номера появляются», — отметили в санатории.

