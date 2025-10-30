ВС РФ продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Российские войска продолжают продвижение по всем направлениям и в частности в Красноармейске (украинское название — Покровск), ДНР, и Купянске, Харьковская область, где продолжают уничтожение заблокированных группировок ВСУ. Бойцы спецназа «Ахмат» охотятся на немецких наемников Украины, которые приехали воевать за нее, чтобы устроить «реванш». ВС РФ освободили несколько сел за сутки и штурмуют города, в которых украинские боевики пытают и расстреливают мирных людей. Об обстановке на фронте спецоперации и ходе боев — в материале URA.RU.

Бойцы «Ахмата» охотятся на иностранных наемников

Бойцы спецназа «Ахмат» начали охоту на расчет немецких снайперов, которые, по данным подразделения, действуют в зоне СВО. Об этом сообщил командир одной из групп «Ахмата» с позывным Аид. Операция по поиску и нейтрализации иностранных стрелков проводится в составе группировки войск «Север».

«Уже более месяца мы ищем один немецкий расчет снайперов, которые аккуратно, но пытаются заходить, работать. Но их постигнет все то же самое, что постигает любого немца, который вступает на русскую землю: останется в черноземе», — заявил «Аид».

По данным спецназа, в интернет-пространстве ранее появлялась информация о размещении в Германии листовок с призывами вступать в иностранный легион, участвующий в боевых действиях на территории СВО. Как отмечает командир, на одной из листовок был лозунг «реванш за 1945 год». Он подчеркнул, что российские военные внимательно отслеживают перемещения иностранных подразделений, а все, кто решится вступить в конфликт, должны быть готовы к высокой степени риска и ответственности. В сообщении подчеркивается, что линия фронта не является «сафари» для охотников за военной славой, а представляет собой опасную зону реального противостояния, где шансы для сторон равны.

ДНР

Красноармейское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично поехал на Восточный фронт для управления боевыми действиями. О его поездке и намерениях сообщил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале.

«Главком выехал на Восточной фронт и лично будет руководить контрударом ВСУ», — сообщил Котенок. Он уточнил, что это решение принято на фоне сложной обстановки вокруг украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Мирнограда (украинское название — Димитров). По его сведениям, Сырский дал личное обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому спасти подразделения ВСУ.

Корреспондент также допустил, что выезд Сырского на передовую может быть связан с попытками переломить положение в одном из наиболее напряженных районов боевых действий. По оценке Котенка, Сырский будет лично контролировать организацию контрудара, чтобы обеспечить деблокаду украинских войск и минимизировать потери личного состава. Он выразил сомнение в возможности задержания главнокомандующего: по его словам, такая вероятность минимальна, несмотря на рискованный маневр Сырского.

Константиновское направление

Российские военные вошли в Константиновку и закрепились на стратегически важном объекте. Об этом сообщили военные корреспонденты проекта «Русская весна» в своем telegram-канале. По данным их источника, подразделения ВС РФ теперь контролируют здание трамвайного депо, что влияет на положение украинских военных в районе города.

«Ситуация обострилась [для ВСУ], бои уже идут непосредственно в черте города, а именно в районе Сантуриновки Константиновки», — говорится в сообщении telegram-канала. Они уточняют, что подразделения армии РФ заняли позиции, позволяющие контролировать передвижения противника и организовали опорный пункт для развертывания дальнейших действий.

По сведениям военкоров, закрепление российской армии у трамвайного депо дало возможность создать плацдарм для следующего этапа наступления на контролируемые ВСУ районы города. В сообщении подчеркивается, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции в западной части Константиновки, однако находятся под постоянным огневым воздействием.

Краснолиманское направление

Бойцы ВСУ издеваются над мирными жителями Красного Лимана и расстреливают их. Информация об этом поступила от российских силовых структур. Ведомство уточняет: подразделения украинской армии находятся на территории населенного пункта и совершают террористические действия против гражданских лиц.

«Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху — со стороны командования бригады», — сообщили представители ведомства. На аудиозаписях, представленных в качестве доказательсва, зафиксирован разговор между украинскими военными: один из подчиненных докладывает командиру о задержанном гражданском лице, после чего старший по званию отдает приказ связать задержанного, допросить и расстрелять.

Харьковский фронт

Купянск

Девять украинских военных были ликвидированы при попытке сдаться в плен российским силам на юго-восточной окраине села Петропавловка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ подверглись удару FPV-дронов, атаковавших их со стороны собственных подразделений. Из 12 украинских бойцов только троим удалось спастись и их вывели в безопасное место. В оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения 1-й танковой армии продолжают работу по зачистке разрозненных групп ВСУ в районах Петропавловки и соседней Куриловки.

Российская армия освободила село Садовое. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области», — отметили в МО России.

Запорожский фронт

Российские военные взяли под полный контроль правый берег реки Янчур после освобождения села Красногорское. Об этом сообщили российские силовые структуры.

«Штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии развернули флаг Российской Федерации в Красногорском, тем самым поставив точку в освобождении правобережья реки Янчур в Запорожской области», — пояснил источник. По его словам, установление контроля над этим районом позволяет укрепить стратегические позиции российских подразделений.

