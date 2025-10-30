В этом году на ценные виды рыбы, в том числе на чира пришлось около трети улова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шурышкарский район (ЯНАО) стал лидером по рыбодобыче на Ямале. С начала 2025 года предприятия района выловили 1 626,3 тонны рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Особенно много щуки и язя.

В этом году особенно много поймали щуки Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Шурышкарский район стал лидером по рыбодобыче на Ямале. Рыбодобывающая отрасль округа демонстрирует стабильные результаты. С начала года 72 предприятия региона выловили 7 366 тонн рыбы — практически столько же, сколько за аналогичный период в прошлом году», — говорится в релизе на сайте окружного правительства.

С января по конец октября рыбаки добыли в общей сложности 7 366 тонн — это практически соответствует результатам аналогичного периода 2024 года. Лидирующие позиции после Шурышкарского района также заняли Тазовский (1 482,8 тонны) и Приуральский районы (1 482,5 тонны). Рыболовная деятельность ведется в восьми муниципалитетах округа. Значительный вклад вносят также предприятия Красноселькупского, Ямальского, Пуровского и Надымского районов.

Среди выловленных видов преобладают щука (1 742 тонны), язь (1 514 тонн) и пелядь (842 тонны). На ценные породы рыбы — такие как пелядь, пыжьян, ряпушка, корюшка и чир — пришлось около трети всего улова.