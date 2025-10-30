В Челябинске задержали двух парней, устроивших перестрелку и ранивших мужчину

Сейчас задержанные находятся в ИВС (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полицейские задержали двух парней, которые устроили перестрелку на улице Кавказской и ранили 50-летнего мужчину. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Активные участники инцидента, 25 лет и 21 года, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Во время осмотра полицейские обнаружили в их автомобилях металлические прутья со следами вещества бурого цвета.

Инцидент произошел в поселке Першино в Металлургическом районе два дня назад. Четверо парней в черной одежде приехали во двор жилого дома по улице Кавказской на машине и открыли стрельбу. Пострадал 50-летний мужчина, которому потребовалась помощь врачей. Нападавшие с места происшествия скрылись.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство). Полицейские предприняли все меры для установления обстоятельств ЧП и его участников. Место происшествия было осмотрено, свидетели опрошены.