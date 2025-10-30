Покупай, потом рожай: тюменские застройщики нашли обход ограничений по семейной ипотеке

Особые условия рассрочки доступны при сроке беременности от трех месяцев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тюменские застройщики начали предлагать будущим мамам новый механизм рассрочки. Он распространяется на беременных женщин и дает возможность в последующем оформить семейную ипотеку — об этом девелоперы заявляют в своих соцсетях и на сайтах.

«Есть всего два условия. Первоначальный срок должен быть не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья. А у будущей мамы должна быть справка о беременности со сроком не менее трех месяцев», — сообщает в социальных сетях один из девелоперов Тюмени.

Похожие условия предлагают еще как минимум два застройщика. Эксперты недвижимости отмечают, что такие предложения на рынке жилья сейчас настолько редки, что могут считаться уникальными.

«Подобные схемы точечно встречались в Москве и Санкт-Петербурге в 2023-2024 годах, но массовыми они не стали. В целом по России застройщики предпочитают более стандартные беспроцентные рассрочки на период до года или субсидирование ставок. Тюменская модель интересна тем, что учитывает специфику семейной ипотеки: право на нее возникает после рождения ребенка, а программа позволяет начать процесс покупки заранее», — рассказал URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Он отметил, что схема вполне жизнеспособная, но требует от застройщика значительных финансовых резервов и осторожности. Ключевым риском здесь является период рассрочки, когда девелопер фактически кредитует покупателя до момента перехода в семейную ипотеку. «Если семья не получит одобрение банка на льготную программу после рождения ребенка, застройщику придется либо пролонгировать условия, либо расторгать сделку. Однако при грамотном отборе клиентов — с предварительным одобрением и подтверждением доходов — риски минимизируются», — добавил Тумин.