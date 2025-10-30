Ресторан был известен мясными и рыбными стейками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) прекратил работу ресторан «Мишка бар». Заведение специализировалось преимущественно на европейской кухне и было известно мясными и рыбными стейками, а также большой картой авторских коктейлей.

Главной фишкой в интерьере считался красный ретро-мотоцикл Фото: читатель URA.RU

Главной фишкой в интерьере был брутальный красный мотоцикл в центре зала с огромным плюшевым медведем на сиденье. А приглушенный свет и панорамные окна добавляли атмосфере комфорта. В ресторане работал и отдельный VIP-зал.

Средний чек выходил на 2 000 рублей на человека. Гости отмечали, что цены за некоторые блюда «переплюнули Москву». Например, 250-граммовый стейк из лосося обходился почти в 1 500 рублей, а «Рибай» — почти 3 000 рублей за 280 грамм. «Цены действительно „кусались“, но качество оправдывало высокий ценник. Было вкусно: от простого куриного бульона до стейков», — поделился с агентством один из гостей «Мишка бар».

Однако в рестораны бывали и форс-мажоры. Так, например, одна семья заранее забронировала VIP-комнату для детского дня рождения, но в день праздника часть напитков и фруктов из меню оказались недоступны. «По невероятному стечению обстоятельств, многое из того, что планировали заказать для ребенка, — было невозможно. Сломалась соковыжималка, кофеварка, фруктовая нарезка не соответствовала заявленному в меню. <…> Но был и приятный бонус — скидка именинникам», — говорится в отзыве, опубликованном на сервисе «Яндекс. Карты».

Крыша летней веранды рухнула зимой 2024 года Фото: Валерия Ткачева