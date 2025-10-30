Мавзолей Ленина будет закрыт на ноябрьские праздники

Мавзолей Ленина обычно открыт для гостей четыре дня в неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей 4 ноября. об этом сообщила Федеральная служба охраны РФ.

«4 ноября 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении ФСО. Решение связано с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, 4 ноября.