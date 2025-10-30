Мавзолей Ленина будет закрыт на ноябрьские праздники
Мавзолей Ленина обычно открыт для гостей четыре дня в неделю
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей 4 ноября. об этом сообщила Федеральная служба охраны РФ.
«4 ноября 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении ФСО. Решение связано с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, 4 ноября.
Мавзолей Ленина обычно открыт для гостей четыре дня в неделю: по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00. Профилактика и работы по сохранению тела Ленина проводятся каждые полтора года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.