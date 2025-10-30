Логотип РИА URA.RU
В Перми задержали хулиганов, дважды напавших на одного мужчину. Видео

СУ СКР по Пермскому краю: хулиганы избили и ограбили дважды одного мужчину
30 октября 2025 в 15:13
После первого нападения обидчики и пострадавший вновь встретились в супермаркете в Мотовилихинском районе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Двое жителей Перми были задержаны сотрудниками следственного отдела по Мотовилихинскому району краевого управления СКР по подозрению в совершении хулиганства, совершенного группой лиц. Ранее в СМИ появилась видеозапись с камеры наблюдения одного из магазинов города, на которой был зафиксирован момент нападения двух молодых людей на мужчину. 

«В сентябре 2025 года двое фигурантов, 2004 и 2007 годов рождения, находясь в центре города, потребовали у мужчины отдать им деньги. После отказа один из нападавших нанес потерпевшему телесные повреждения и завладел его деньгами», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Позднее стороны случайно встретились в супермаркете в Мотовилихинском районе Перми, где между ними вновь возник конфликт, закончившийся избиением потерпевшего. Нападавшие скрылись. Все произошедшее было зафиксировано на камеру видеонаблюдения магазина.

Задержание подозреваемых было проведено в сотрудничестве с оперативными сотрудниками Главного управления МВД по Пермскому краю при поддержке Росгвардии. Сейчас следственными органами устанавливаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также проверяется возможная причастность задержанных к совершению других преступлений. 

Следствие назначило необходимые экспертизы, а по адресам проживания подозреваемых были проведены обыски. Свидетели и очевидцы дают показания, расследование уголовного дела продолжается.

