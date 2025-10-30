Логотип РИА URA.RU
У лидера «Мумий Тролля» обнаружился неожиданный бизнес

Илья Лагутенко зарабатывает продажей елочных игрушек в России
30 октября 2025 в 15:28
Лагутенко продает елочные игрушки

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, несмотря на отказ от выступлений в России, активно развивает здесь бизнес по продаже мерча. Музыкант не только продлил товарный знак до 2035 года, но и расширил ассортимент продукции.

«Лидер группы „Мумий Тролль“ Илья Лагутенко до сих пор отказывается от выступлений в России. При этом рокер продлил право на товарный знак до 2035 года», — сообщает издание «Абзац»

Ассортимент товаров музыканта пополнился новыми позициями, включая елочные игрушки, коллекционные носки и раритетные кассеты. Однако часть продукции, в частности выпущенная в 2023 году линейка одежды, продолжает оставаться невостребованной на рынке. Параллельно с этим Лагутенко продолжает развивать звукозаписывающий бизнес через компанию «Лагуна», которая по итогам 2024 года показала чистую прибыль в 15 миллионов рублей.

В творческом плане артист сконцентрировался на сольном проекте Will Laut, в то время как остальные участники «Мумий Тролля» периодически дают концерты в Москве. Анализ статистики просмотров новых музыкальных работ Лагутенко свидетельствует о том, что его творческая активность больше не достигает прежнего уровня популярности.

Ранее группа «Мумий Тролль» с начала 2025 года окончательно отказалась от выступлений в России из-за несогласия с проведением специальной военной операции, хотя ранее периодически выступала на родине за значительный гонорар. После переезда Ильи Лагутенко в США музыканты сосредоточились на зарубежных концертах и активно зарабатывают на продаже мерча и авторских прав в России.

