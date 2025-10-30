У лидера «Мумий Тролля» обнаружился неожиданный бизнес

Лагутенко продает елочные игрушки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, несмотря на отказ от выступлений в России, активно развивает здесь бизнес по продаже мерча. Музыкант не только продлил товарный знак до 2035 года, но и расширил ассортимент продукции.

Ассортимент товаров музыканта пополнился новыми позициями, включая елочные игрушки, коллекционные носки и раритетные кассеты. Однако часть продукции, в частности выпущенная в 2023 году линейка одежды, продолжает оставаться невостребованной на рынке. Параллельно с этим Лагутенко продолжает развивать звукозаписывающий бизнес через компанию «Лагуна», которая по итогам 2024 года показала чистую прибыль в 15 миллионов рублей.

В творческом плане артист сконцентрировался на сольном проекте Will Laut, в то время как остальные участники «Мумий Тролля» периодически дают концерты в Москве. Анализ статистики просмотров новых музыкальных работ Лагутенко свидетельствует о том, что его творческая активность больше не достигает прежнего уровня популярности.