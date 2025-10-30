Логотип РИА URA.RU
Дума ХМАО выбрала своих представителей в региональную общественную палату

30 октября 2025 в 14:57
Дума ХМАО обновила состав общественной палаты

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты думы ХМАО утвердили 15 представителей в состав обновленной общественной палаты региона. Список включает как действующих членов палаты, так и новых представителей общественных организаций. Решение приняли во время очередного заседания думы ХМАО.

«Общественная палата формируется в количестве 45 человек. 15 членов общественной палаты утверждает дума автономного округа», — пояснил депутат Александр Сальников. Он уточнил, что еще 15 членов палаты назначает губернатор Югры, а остальных 15 выбирают уже утвержденные члены палаты.

Среди действующих членов общественной палаты дума утвердила следующих кандидатов: Виктор Вискунов, Вячеслав Воскобоев, Эдуард Гиниатуллин, Александр Громут, Сергей Сапичев, Александр Семенов, Александр Тарасенко, Сергей Филатов.

Новыми членами ОП стали:

  • Председатель ассоциации ветеранов подразделений специального назначения "Спецназовское братство" Евгений Горчаков.
  • Исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Жаворонков.
  • Президент региональной общественной организации "Семья" Светлана Иванова.
  • Председатель Урайского отделения организации "Спасение Югры" Анна Изюмова.
  • Руководитель Центра поддержки материнства "Моя Радость" в Сургуте Марина Исакова.
  • Участник СВО, директор НКО "Воевода", а также протеже губернатора Югры Руслана Кухарука в рамках проекта «Герои Югры» Александр Панасенко.
  • Эксперт РОШ, представитель Ассоциации НОМ в Югре Станислав Розенко.

