Дума ХМАО выбрала своих представителей в региональную общественную палату

Депутаты думы ХМАО утвердили 15 представителей в состав обновленной общественной палаты региона. Список включает как действующих членов палаты, так и новых представителей общественных организаций. Решение приняли во время очередного заседания думы ХМАО.

«Общественная палата формируется в количестве 45 человек. 15 членов общественной палаты утверждает дума автономного округа», — пояснил депутат Александр Сальников. Он уточнил, что еще 15 членов палаты назначает губернатор Югры, а остальных 15 выбирают уже утвержденные члены палаты.