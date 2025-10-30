Дума ХМАО выбрала своих представителей в региональную общественную палату
Дума ХМАО обновила состав общественной палаты
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Депутаты думы ХМАО утвердили 15 представителей в состав обновленной общественной палаты региона. Список включает как действующих членов палаты, так и новых представителей общественных организаций. Решение приняли во время очередного заседания думы ХМАО.
«Общественная палата формируется в количестве 45 человек. 15 членов общественной палаты утверждает дума автономного округа», — пояснил депутат Александр Сальников. Он уточнил, что еще 15 членов палаты назначает губернатор Югры, а остальных 15 выбирают уже утвержденные члены палаты.
Среди действующих членов общественной палаты дума утвердила следующих кандидатов: Виктор Вискунов, Вячеслав Воскобоев, Эдуард Гиниатуллин, Александр Громут, Сергей Сапичев, Александр Семенов, Александр Тарасенко, Сергей Филатов.
Новыми членами ОП стали:
- Председатель ассоциации ветеранов подразделений специального назначения "Спецназовское братство" Евгений Горчаков.
- Исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Жаворонков.
- Президент региональной общественной организации "Семья" Светлана Иванова.
- Председатель Урайского отделения организации "Спасение Югры" Анна Изюмова.
- Руководитель Центра поддержки материнства "Моя Радость" в Сургуте Марина Исакова.
- Участник СВО, директор НКО "Воевода", а также протеже губернатора Югры Руслана Кухарука в рамках проекта «Герои Югры» Александр Панасенко.
- Эксперт РОШ, представитель Ассоциации НОМ в Югре Станислав Розенко.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!