Житель ХМАО стал миллионером, потратив 450 рублей

Житель ХМАО выиграл в лотерею 1,8 млн, потратив на билет 450 рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Столото».

«Благодаря тому, что участник отметил одно дополнительное число в первом поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 37 500 рублей и составила 1 804 707 рублей. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. На данный момент известно лишь, что участник купил билет за 450 рублей на сайте», — сообщили в компании.