Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Житель ХМАО стал миллионером, потратив 450 рублей

30 октября 2025 в 15:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Победитель еще не обращался за выигрышем

Победитель еще не обращался за выигрышем

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Житель ХМАО выиграл в лотерею 1,8 млн, потратив на билет 450 рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Столото».

«Благодаря тому, что участник отметил одно дополнительное число в первом поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 37 500 рублей и составила 1 804 707 рублей. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. На данный момент известно лишь, что участник купил билет за 450 рублей на сайте», — сообщили в компании.

Югорчанин выиграл пять миллионов рублей в «Спортлото», угадав выигрышную комбинацию в игре «5 из 36». Билет новоявленный миллионер купил всего за 120 рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал