Житель ХМАО стал миллионером, потратив 450 рублей
Победитель еще не обращался за выигрышем
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
Житель ХМАО выиграл в лотерею 1,8 млн, потратив на билет 450 рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Столото».
«Благодаря тому, что участник отметил одно дополнительное число в первом поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 37 500 рублей и составила 1 804 707 рублей. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. На данный момент известно лишь, что участник купил билет за 450 рублей на сайте», — сообщили в компании.
Югорчанин выиграл пять миллионов рублей в «Спортлото», угадав выигрышную комбинацию в игре «5 из 36». Билет новоявленный миллионер купил всего за 120 рублей.
