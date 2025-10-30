В интернете появился фейк о задании писать прощальное письмо отцу на СВО в школе
Сообщение о таком задании появилось в telegram-каналах сразу нескольких регионов РФ
В telegram-каналах распространяется информация о том, что российским школьником дали задание научиться писать «прощальное письмо отцу на СВО» при живом отце. Однако это является фейком. Об этом заявили в министерство образования Оренбургской области. Это один из регионов, жители которого увидели подобные публикации в интернете. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«В некоторых телеграм-каналах региона распространяется фейк о том, что в школах детей принуждают к написанию неких сочинений. Это никак не относится к Оренбургской области. Тем более, что дети региона находятся на каникулах, и подобных занятий не проводилось. Данная информация является недостоверной и вводит родителей и общество в заблуждение», — сообщает министерство образования Оренбужья в своем официальном telegram-канале.
В интернете не в первый раз появляются фейковые письма на фоне прохождения специальной военной операции. Так, ранее, россиянам рассылали письма якобы от лица Ассоциации ветеранов СВО с сообщением о дополнительных выплатах детям погибших бойцов. В них получателей просили прислать на поддельный электронный адрес фотографии детей с родителями, погибших в зоне проведения СВО. Однако это оказалось фейком. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.
