Полиция ворвалась в мужской спа-салон в центре Челябинска. Видео
Проверка полиция проведена после жалоб жителей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Челябинске сотрудники полиции после жалоб жителей проверили деятельность спа-салона на улице Труда. Двух сотрудниц доставили в отдел для дактилоскопирования, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Полицейские детально изучили документацию салона, опросили его сотрудников на предмет осуществления незаконной деятельности по оказанию услуг приватного характера. Трое сотрудниц салона доставлены в районный отдел полиции, дактилоскопированы и проверены по базам данных МВД», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В правоохранительные органы поступили обращения горожан с жалобами на деятельность заведения, расположенного на улице Труда. Жители попросили провести проверку на предмет соблюдения организацией законодательства. Проверку объекта провели сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОНа регионального управления Росгвардии.
