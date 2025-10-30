Проверка полиция проведена после жалоб жителей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции после жалоб жителей проверили деятельность спа-салона на улице Труда. Двух сотрудниц доставили в отдел для дактилоскопирования, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские детально изучили документацию салона, опросили его сотрудников на предмет осуществления незаконной деятельности по оказанию услуг приватного характера. Трое сотрудниц салона доставлены в районный отдел полиции, дактилоскопированы и проверены по базам данных МВД», — сообщили в пресс-службе ведомства.