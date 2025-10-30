«Шеф, все пропало!»: тест по сюжету фильма «Бриллиантовая рука»

31 октября исполняется 103 года со дня рождения легендарного актера Анатолия Папанова. В актерскую профессию он попал после войны, где получил серьезное ранение. Его приняли на второй курс ГИТИСа без экзаменов. Первую роль, которая принесла популярность, Папанов сыграл в 42 года. Это была картина «Живые и мертвые».

Позже он сыграет в свыше 70 фильмах. Интересно, что он не стал актером одного жанра: cреди его ролей есть и комедийные, и драматические. Он сыграл грустного Николая Дубинского из «Белорусского вокзала», забавного Воробьянинова из «Двенадцати стульев», незадачливого шахматиста в комедии «Джентльмены удачи». Одна из самых ярких ролей Папанова — бандит-контрабандист Лелик из фильма «Бриллиантовая рука». Предлагаем вспомнить сюжет этой популярной советской картины. Для этого нужно ответить на 10 вопросов.