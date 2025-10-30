Набиуллина заявила о смягчении ситуации на рынке труда в РФ
Набиуллина отметила, что впервые ситуация демонстрирует обнадеживающие тенденции
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Появились первые признаки смягчения напряженности на российском рынке труда. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда», — сказала Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы. Ее слова передает корреспондент URA.RU. Глава ЦБ отметила, что впервые за длительный период ситуация на российском рынке труда демонстрирует обнадеживающие тенденции.
К октябрю 2025 года ситуация на российском рынке труда характеризуется крайне высокой напряженностью. Безработица стабилизировалась на уровне примерно 2,3%, что является минимальным показателем за последние годы. Численность рабочей силы практически достигла предела: по итогам 2024 года в стране было занято около 74,6 миллиона человек, что на 2,3 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом тремя годами ранее.
