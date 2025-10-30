У полковника из Екатеринбурга конфисковали коллекцию алкоголя, квартиру и миллионы

Андрей Дьяков получил четыре года колонии Фото: URA.RU

У осужденного за крупную взятку бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова конфисковали коллекцию элитного алкоголя, Audi, квартиру, три миллиона рублей и другое. Об этом заявил судья Ленинского райсуда Екатеринбурга во время оглашения приговора, передает корреспондент URA.RU.

У Дьякова изъяли 29 тысяч долларов, три миллиона рублей, полквартиры на улице Большакова, еще одну квартиру (158 кв. метров) и большую коллекцию дорогого алкоголя. Все это нашли силовики, когда проводили обыски в его жилье. 30 октября суд приговорил Дьякова к четырем годам в колонии строгого режима.

Уголовное преследование полковника началось в мае 2024 года после того, как были арестованы владелец «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, бизнесмен Василий Петров и экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасия. Следователи СКР обвинили троицу в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они предоставили ложные декларации в ФНС и получили крупные налоговые вычеты. Это происходило при поддержке Дьякова, считают в СКР.

Дьякову вменили получение взятки в 200 миллионов рублей и злоупотребление полномочиями. Часть этих денег Дьяков потратил на благотворительность, ремонт в здании МВД и на асфальтирование территории, принадлежащей ООО «Зерновое» (фирма его родных), думают следователи.

Считается, что показания на него дал Шахмаев. Сначала Дьяков заявлял, что коммерсант его оговаривает, чтобы спасти бизнес. А позже полковник подписал досудебное соглашение и признался в преступлении.