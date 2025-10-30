Очевидцы обсуждают, что детей в Половинном сбил на внедорожнике бизнесмен
По факту ДТП в селе Половинное полицейские проводят проверку
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Водитель внедорожника, который сбил детей на крыльце магазина «Магнит» в селе Половинное Курганской области, является местным предпринимателем. Он занимается торговлей, руководит зданием, в котором расположен супермаркет. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Официального подтверждения данной информации пока нет.
«Водитель, который сбил детей у „Магнита“, является главным в здании торгового центра в селе Половинное. С семьями пострадавших, насколько нам известно, он не связывался, извинений не приносил, помощи никакой не предлагал. А когда задавил девочек, начал осматривать машину, а не помогать пострадавшим», — рассказывают жители села Половинное.
В селе Половинное, действительно, зарегистрирован один предприниматель с названной очевидцами фамилией. Он занимается розничной торговлей. В сведениях о регистрации в списке дополнительных видов деятельности также указаны: аренда и управление собственным и арендованным нежилым имуществом, деятельность ресторанов, баров, услуги по доставке продуктов питания. Оперативно связаться с бизнесменом не удалось: в распоряжении редакции и в открытых данных нет его действующего контактного номера телефона.
29 октября в селе Половинное внедорожник Toyota въехал на крыльцо магазина «Магнит». Пострадали две девочки семи и десяти лет. Обе были доставлены в больницу с травмами, у одной из них врачи диагностировали перелом таза. Автомобилем Toyota Highlander управлял житель села Половинное 1946 года рождения. По предварительным данным, при въезде на парковку магазина, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на детей. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, решение о возбуждении уголовного дела на момент публикации не принято.
