Очевидцы обсуждают, что детей в Половинном сбил на внедорожнике бизнесмен

Водитель внедорожника, который сбил детей на крыльце магазина «Магнит» в селе Половинное Курганской области, является местным предпринимателем. Он занимается торговлей, руководит зданием, в котором расположен супермаркет. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Официального подтверждения данной информации пока нет.

«Водитель, который сбил детей у „Магнита“, является главным в здании торгового центра в селе Половинное. С семьями пострадавших, насколько нам известно, он не связывался, извинений не приносил, помощи никакой не предлагал. А когда задавил девочек, начал осматривать машину, а не помогать пострадавшим», — рассказывают жители села Половинное.

В селе Половинное, действительно, зарегистрирован один предприниматель с названной очевидцами фамилией. Он занимается розничной торговлей. В сведениях о регистрации в списке дополнительных видов деятельности также указаны: аренда и управление собственным и арендованным нежилым имуществом, деятельность ресторанов, баров, услуги по доставке продуктов питания. Оперативно связаться с бизнесменом не удалось: в распоряжении редакции и в открытых данных нет его действующего контактного номера телефона.

