Пермский ученый назвал продукты, которые нужны людям при анемии

Анемия, одной из причин которой является нехватка гемоглобина, считается наиболее распространенным заболеванием крови среди жителей России и выявляется приблизительно у 10–15% населения. Ученый Пермского Политеха рассказал URA.RU о причинах недуга и о продуктах, которые нужны людям с таким заболеванием.

«Наибольшую эффективность в повышении уровня гемоглобина демонстрируют продукты животного происхождения: красное мясо, в особенности молодая баранина, печень и различные субпродукты, а также рыба. Двухвалентное железо, содержащееся в этих продуктах, отличается высокой степенью усвояемости, особенно при одновременном приеме с витамином С», — отметил кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников.

Среди растительных источников можно выделить крупы (гречка, киноа, овсянка), бобовые культуры (чечевица, фасоль, нут), орехи, семена, овощи и сухофрукты. Однако железо в растительной пище представлено преимущественно в трехвалентной форме, требующей дополнительного преобразования в желудке с помощью соляной кислоты

Сергей Солодников уточнил, что в осенне-зимний период у многих людей отмечается временное понижение уровня гемоглобина. К факторам, способствующим этому, относятся дефицит витаминов, воздействие вирусных инфекций и простудных заболеваний, а также снижение физической активности.

При этом коллеги ученого отмечают, что повышенный гемоглобин также имеет свои риски. В обычных условиях он приводит к изменению физических характеристик крови, в частности — ее вязкости и текучести. Это увеличивает риск образования тромбов и возникновения их тяжелых последствий — инфаркта и инсульта.