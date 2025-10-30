Центробанк не допустит 90-х, рубль продолжает укрепляться: главные заявления Набиуллиной в Госдуме

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме Фото: Роман Наумов © URA.RU

Проводимая регулятором денежно-кредитная политика направлена, помимо прочего, на предотвращение возврата к экономической ситуации 1900-х годов. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе ее выступления на пленарном заседании Госдумы.

Глава ЦБ также ответила, что рубль становится более привлекательным средством сбережения для людей и бизнеса, а рецессии в российской экономике нет. Главные заявления Набиуллиной — в материале URA.RU.

Банки нарастили объем выдачи кредитов предприятиям

Российские банки нарастили объем выдачи кредитов предприятиям до 78 триллионов рублей, сообщила Набиуллина. По ее словам, помимо кредитования, финансовые организации активно инвестируют в корпоративные облигации.

Глава регулятора объяснила, благодаря этому компании способны покрывать свои потребности финансирования сверх того, что может дать собственная прибыль и банковский кредит. Набиуллина также отметила, что на балансах российских банков накоплено корпоративных облигаций почти на 35 триллионов рублей.

Высокая стоимость кредитов для предприятий носит временный характер

Глава Банка России также заявила, что высокая стоимость кредитов для предприятий носит временный характер. По словам Набиуллиной, кредиты будут оставаться дорогими до тех пор, пока производственный потенциал российской экономики не сравняется с уровнем спроса и не будет достигнут баланс между спросом и предложением на товары. Без такого равновесия вернуть низкие темпы инфляции не удастся.

Глава регулятора подчеркнула, что снижение ключевой ставки само по себе не приводит к удешевлению кредитов. Умеренные процентные ставки возможны лишь при низких темпах инфляции. Если же понижать ключевую ставку на фоне высокой инфляции, последствия будут противоположными ожидаемым: сначала ускорится рост цен, затем неизбежно последует повышение процентных ставок.

Также Набиуллина отметила, что кредиты выступают основным фактором увеличения денежной массы и денежной эмиссии. «Мы добились более умеренных темпов роста кредита и через это замедление инфляции», — заключила глава ЦБ.

Компании должны иметь альтернативу льготным кредитам

Важной альтернативой наращиванию льготного кредитования является разворот бизнеса к инструментам фондового рынка, заявила Набиуллина. «На наш взгляд, <...> важная альтернатива наращиванию льготного кредитования — это разворот бизнеса к рынку акций, привлечение новых акционеров», — сказала Набиуллина.

По ее словам, финансовые организации активно инвестируют в корпоративные облигации. С начала года портфель корпоративных облигаций на балансах банков вырос на один триллион 700 миллиардов рублей. «Рост облигаций — это хороший сигнал, но вот долевое финансирование, рынок публичных размещений акций, рынок IPO развивается очень медленно», — отметила Набиуллина.

Ключевая ставка зависит от количества льготных кредитов в экономике

Набиуллина также заявила, что увеличение объема льготных кредитов в экономике ведет к росту ключевой ставки, выступающей сдерживающим фактором для инфляции. «Чем больше льготных кредитов, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся, и инфляция не разгонялась», — сказала она. Кроме того, по словам главы Центробанка, до тех пор, пока процентные ставки остаются высокими, значимой альтернативой расширению программ льготного кредитования может стать привлечение новых акционеров.

Также государственная поддержка бизнеса в России должна включать стимулы для размещения акций на фондовом рынке, а не ограничиваться только льготными кредитами. Такой подход позволит компаниям самостоятельно выбирать оптимальные формы поддержки. «Господдержка не должна сводиться к льготному кредиту, она должна распространяться и на размещение акций. И у компании должен быть выбор — получить субсидию в виде льготного кредита, или в виде субсидии на размещение акций, а, возможно, и в виде налогового вычета», — пояснила она.

Кредитование убыточных компаний по льготным ставкам — путь в никуда

Председатель Центробанка высказалась о нецелесообразности предоставления льготных кредитов предприятиям с низкой рентабельностью или работающим в убыток для отечественной экономики. «Кредитование по низкой ставке низкорентабельных и даже убыточных компаний — путь в никуда», — заявила она.

Набиуллина также отметила, что существует возможность для экономического роста выше темпов, заложенных в прогнозных оценках регулятора. Однако это возможно при соблюдении условия, что ограниченные ресурсы будут направлены именно тем предприятиям и отраслям экономики, где наблюдается наиболее динамичный рост производительности труда. При этом инвестиции должны обеспечивать результат в форме высоких показателей рентабельности, отметила глава регулятора.

Рост цен на бензин можно удержать

Правительство России сможет удержать рост цен на бензин, заявила Набиуллина, отметив, что это не станет причиной ускорения инфляции. «Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции», — сказала глава регулятора.

В России смягчилась ситуации на рынке труда

В стране видны первые признаки смягчения ситуации на рынке труда, отметила глава ЦБ. «Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда, которые действительно обнадеживают. Но они пока только первые», — сообщила она.

Рецессии в экономике России нет

По словам Набиуллиной, к заявлениям о рецессии нужно ответственно относиться и в российской экономике ее сейчас нет. «При рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет», — сказала она.

Рубль становится более привлекательным средством сбережения

Рубль становится более привлекательным средством сбережения для людей и бизнеса, заявила Набиуллина. Она также отметила, что укрепление рубля — еще одно проявление высокой ключевой ставки. «Несколько слов о том, как это работает. Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на валюту. Второе, как средство сбережения [рубль] становится более привлекательным для людей, для бизнеса», — отметила она.

Глава ЦБ также отметила, что низкая и стабильная инфляция действует на курс рубля лучше любых административных мер. «Важна предсказуемость курса, стабильность курса. Вот эта стабильность курса достигается именно при низкой инфляции. И низкая инфляция действует на курс гораздо лучше всяких административных мер», — сказала Набиуллина.

Инфляция в начале 2026 года может ускориться

Инфляция в начале следующего года может ненадолго ускориться, однако это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки, заявила глава Банка России. «Инфляция в следующем году, по нашим прогнозам, будет снижаться. В начале года она ненадолго может ускориться <...> но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

По ее словам, путь к низкой инфляции вышел долгим и не прямым, но стране удалось избежать угрозы гиперинфляции. «Наш путь к низкой инфляции вышел долгим, непрямым. <...> в чем я и мои коллеги абсолютно уверены — что он необходим и для социальной стабильности, и для финансовой стабильности, и для развития экономики», — сказала глава ЦБ, уточнив, что предложение снизить в текущих условиях ставку до 3-4% не поможет экономическому росту и приведет к крайне негативным последствиям.

ДКП нацелена на то, чтобы экономика РФ «снова не оказалась в 90-х годах»

Набиуллина отметила, что провидимая ЦБ политика направлена на то, чтобы не повторить сценарий 1990-х годов. «В 1990-е годы мы хлебнули [гиперинфляцию] по полной программе. И вы прекрасно помните, что было и с экономическим ростом, с инвестициями в 90-е годы», — заявила глава регулятора.

Необходим большой разрыв между ключевой ставкой и инфляцией

Значительная разница между ключевой ставкой и уровнем инфляции необходима для сдерживания инфляционных ожиданий и создания стимулов к сбережению, заявила глава регулятора. «Разница значительная, но она, к сожалению, необходима», — сказала Набиуллина.