Новый поворот в исчезновении семьи Усольцевых: в деле появились отчеты по грантам
Усольцевы бесследно исчезли в конце сентября
Фото: Телеграм канал / Путь в Любовь. Ирина Усольцева / https://t.me/usoltseva_psy
Семья из Красноярского края, исчезнувшая еще в конце сентября, могла стать фигурантом запутанной истории, связанной с государственными грантами. Незадолго до даты отчета об использовании бюджетных средств глава семьи — предприниматель Сергей Усольцев — вместе с женой и пятилетним ребенком бесследно пропал. Следователи не исключают, что финансовые обстоятельства могли сыграть ключевую роль в этом загадочном деле.
Финансовый след в деле Усольцевых
Как сообщает RT со ссылкой на собственные источники, глава семейства, 41-летний предприниматель Сергей Усольцев, занимался производством красок и получал государственные гранты на развитие бизнеса. По данным издания, 14 октября он должен был отчитаться о расходовании средств, однако до этой даты не дотянул — 26 сентября вся семья бесследно исчезла.
На банковских счетах Усольцева и его компании до сих пор остаются значительные суммы неосвоенных средств. Усиленное внимание к этим деньгам, по данным источников, заставило следствие рассматривать финансовую версию как одну из основных. При этом собеседники RT утверждают, что криминальные мотивы полностью не исключаются, однако основной акцент сейчас делается на проверке связей с грантами и отчетностью.
Последний день семьи
По предварительным данным, супруги Усольцевы с пятилетней дочерью в день исчезновения отправились на прогулку. После этого они перестали выходить на связь, и ни один из телефонов больше не активировался. Точная дата исчезновения, по оценке следствия, — 26 сентября. Официальных подтверждений версиям о внезапной болезни, нападении животных или выезде за границу нет. Все эти предположения пока остаются без доказательств.
Поиски и странные сигналы
Руководитель красноярского поискового отряда Светлана Торгашина рассказала, что фотографии членов семьи еще в начале октября были внесены в базу распознавания лиц. Однако ни одна камера в регионе и за его пределами не зафиксировала их появление. По словам Торгашиной, в штаб поисков поступали десятки сообщений от экстрасенсов, «очевидцев» и эзотериков, уверявших, что видели Усольцевых в разных городах, вплоть до заграницы. Ни одно из этих свидетельств, впрочем, не подтвердилось.
Следствие продолжается
Официальные органы пока воздерживаются от заявлений о конкретных результатах. Проверки проведены в доме Усольцевых и на предприятии семьи, изучаются финансовые документы, контакты и маршруты передвижения. Следователи подчеркивают, что расследование охватывает все возможные версии — от финансовых проблем до медицинских и криминальных факторов. Однако пока исчезновение семьи Усольцевых остается одной из самых загадочных историй последних месяцев в Красноярском крае.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.