Новый поворот в исчезновении семьи Усольцевых: в деле появились отчеты по грантам

Усольцевы бесследно исчезли в конце сентября Фото: Телеграм канал / Путь в Любовь. Ирина Усольцева / https://t.me/usoltseva_psy

Семья из Красноярского края, исчезнувшая еще в конце сентября, могла стать фигурантом запутанной истории, связанной с государственными грантами. Незадолго до даты отчета об использовании бюджетных средств глава семьи — предприниматель Сергей Усольцев — вместе с женой и пятилетним ребенком бесследно пропал. Следователи не исключают, что финансовые обстоятельства могли сыграть ключевую роль в этом загадочном деле.

Финансовый след в деле Усольцевых

Как сообщает RT со ссылкой на собственные источники, глава семейства, 41-летний предприниматель Сергей Усольцев, занимался производством красок и получал государственные гранты на развитие бизнеса. По данным издания, 14 октября он должен был отчитаться о расходовании средств, однако до этой даты не дотянул — 26 сентября вся семья бесследно исчезла.

На банковских счетах Усольцева и его компании до сих пор остаются значительные суммы неосвоенных средств. Усиленное внимание к этим деньгам, по данным источников, заставило следствие рассматривать финансовую версию как одну из основных. При этом собеседники RT утверждают, что криминальные мотивы полностью не исключаются, однако основной акцент сейчас делается на проверке связей с грантами и отчетностью.

Последний день семьи

По предварительным данным, супруги Усольцевы с пятилетней дочерью в день исчезновения отправились на прогулку. После этого они перестали выходить на связь, и ни один из телефонов больше не активировался. Точная дата исчезновения, по оценке следствия, — 26 сентября. Официальных подтверждений версиям о внезапной болезни, нападении животных или выезде за границу нет. Все эти предположения пока остаются без доказательств.

Поиски и странные сигналы

Руководитель красноярского поискового отряда Светлана Торгашина рассказала, что фотографии членов семьи еще в начале октября были внесены в базу распознавания лиц. Однако ни одна камера в регионе и за его пределами не зафиксировала их появление. По словам Торгашиной, в штаб поисков поступали десятки сообщений от экстрасенсов, «очевидцев» и эзотериков, уверявших, что видели Усольцевых в разных городах, вплоть до заграницы. Ни одно из этих свидетельств, впрочем, не подтвердилось.

Следствие продолжается