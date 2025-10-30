Следователи ищут в мэрии Чайковского виновных в гибели человека, сгоревшего в «заброшке»

Во время пожара в аварийном доме погиб человек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края сотрудники местной администрации могут попасть под уголовное преследование. Это связано с гибелью человека, который находился в аварийном доме во время пожара. Следователи СКР возбудили дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), но пока дело расследуется в отношении неустановленных лиц мэрии, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

«В отношении должностных лиц администрации Чайковуского городского округа по материалам проверки прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного органа», — сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья. Инцидент произошел в середине октября в расселенном доме, расположенном на улице Ленина. В прокуратуре обращают внимание, что доступ в расселенный дом ограничен не был.