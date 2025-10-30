Пермячка победила в народном голосовании Фото: Виктория Самылова

Жительница Перми Анастасия Андреева завоевала титул и корону «Миссис зрительских симпатий» на конкурсе красоты «Мисс и Миссис Россия Земля». Об этом пермячка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья. Наша номинация — „Миссис зрительских симпатий“. Спасибо всем, кто голосовал и поддерживал. Всегда знала, что у меня самое лучшее окружение», — сообщила Анастасия Андреева.

Финал конкурса состоялся в Москве 29 октября. В мероприятии приняли участие 17 девушек из разных регионов страны. Победу в номинации «Мисс Россия Земля» одержала Лила Борлакова из Краснодара. Корону «Миссис Россия Земля» забрала москвичка Олеся Бословяк. В соцсетях конкурса сказано, что победительницы получат шанс поехать на конкурс Miss Earth в Лас-Вегас.

Продолжение после рекламы