Пермячка завоевала престижный титул на российском конкурсе красоты. Видео
Пермячка победила в народном голосовании
Фото: Виктория Самылова
Жительница Перми Анастасия Андреева завоевала титул и корону «Миссис зрительских симпатий» на конкурсе красоты «Мисс и Миссис Россия Земля». Об этом пермячка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья. Наша номинация — „Миссис зрительских симпатий“. Спасибо всем, кто голосовал и поддерживал. Всегда знала, что у меня самое лучшее окружение», — сообщила Анастасия Андреева.
Финал конкурса состоялся в Москве 29 октября. В мероприятии приняли участие 17 девушек из разных регионов страны. Победу в номинации «Мисс Россия Земля» одержала Лила Борлакова из Краснодара. Корону «Миссис Россия Земля» забрала москвичка Олеся Бословяк. В соцсетях конкурса сказано, что победительницы получат шанс поехать на конкурс Miss Earth в Лас-Вегас.
Ранее Анастасия Андреева рассказала URA.RU о подготовке к конкурсу. Пермячка шила платья на заказ и готовила творческий номер.
