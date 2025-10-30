Работник железной дороги в ЯНАО трудился без северных надбавок

В Новом Уренгое работнику подразделения транспортной безопасности ООО «ПТБ „Сармат-Дон“ на железнодорожном вокзале доначислили северную надбавку по требованию транспортного прокурора. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

«Установлено, что в нарушение закона организацией при оформлении трудовых отношений с одним из сотрудников в трудовом договоре не указаны обязательные для включения в трудовой договор условия оплаты труда, а именно отсутствовала информация о северной надбавке и районном коэффициенте», — сообщает telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». Сотрудник трудится в ООО «ПТБ „Сармат-Дон“ на железнодорожном вокзале Нового Уренгоя.