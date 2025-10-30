Логотип РИА URA.RU
Работник железной дороги в ЯНАО трудился без северных надбавок

30 октября 2025 в 16:01
В Новом Уренгое работнику железной дороги выплатили региональные надбавки

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое работнику подразделения транспортной безопасности ООО «ПТБ „Сармат-Дон“ на железнодорожном вокзале доначислили северную надбавку по требованию транспортного прокурора. Об этом сообщают в надзорном ведомстве. 

«Установлено, что в нарушение закона организацией при оформлении трудовых отношений с одним из сотрудников в трудовом договоре не указаны обязательные для включения в трудовой договор условия оплаты труда, а именно отсутствовала информация о северной надбавке и районном коэффициенте», — сообщает telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». Сотрудник трудится в ООО «ПТБ „Сармат-Дон“ на железнодорожном вокзале Нового Уренгоя. 

После вмешательства транспортного прокурора руководитель предприятия произвел перерасчет. Сотруднику выплатили все причитающиеся надбавки за работу на Крайнем Севере. 

