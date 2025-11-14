Минздрав требует от свердловчанина деньги за обучение — он ушел спасать бойцов на СВО

Медик с 2024 года находится в зоне СВО, где спасает бойцов (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Молодой медик Артем (имя изменено по его просьбе), окончивший Уральский государственный медицинский университет по программе целевого обучения, оказался в неоднозначной ситуации. Дело в том, что вместо отработки в больнице Асбеста он отправился спасать жизни военнослужащих в зоне специальной военной операции. Тем временем минздрав выставил ему счет более чем на миллион рублей. Позиция самого медика по данному вопросу, а также положения действующего законодательства — в материале URA.RU.

Выбор между Асбестом и фронтом

В 2024 году Артем окончил Уральский государственный медицинский университет. Поскольку он обучался по целевой программе, то был обязан в течение пяти лет работать врачом в больнице Асбеста — государство оплатило его обучение. Однако выпускник принял другое решение.

«Я принял решение о поступлении на военно-медицинскую службу и на добровольной основе отбыл в составе медицинского подразделения на Запорожское направление», — рассказывает Артем.

Его мотивы просты и понятны: он хотел помогать там, где его навыки нужнее всего — спасать жизни российских военнослужащих. «Свой поступок я считаю исполнением гражданского долга», — отметил медик.

Счет за патриотизм

Примерно через год службы в зоне СВО, проверяя уведомления на портале Госуслуг, Артем с удивлением обнаружил задолженность перед государством. Сумма оказалась огромной — 1,1 миллион рублей. «Указанная сумма включает 800 тысяч рублей затрат на образовательный процесс и 300 тысяч рублей штрафных начислений», — поясняет медик.

«По сути, меня оштрафовали за то, что он, вместо работы в асбестовской больнице, спасал раненых на передовой», — возмущается он. В минздраве Свердловской области, куда он обращался за разъяснениями, сообщили, что аналогов его ситуации в регионе нет и законодательство таких случаев не регулирует.

Закон против совести?

С юридической точки зрения позиция минздрава железная. Целевой договор нарушен — будь добр верни деньги плюс штраф. Юристы, с которыми консультировался Артем, это подтверждают.

Но с этической точки зрения ситуация выглядит иначе. «Я нахожусь на государственной службе, осуществляю спасение жизней в зоне ведения боевых действий. По какой причине мне вменяются штрафы за период, в течение которого я выполнял гражданский долг на значительно более ответственном направлении?» — задает справедливый вопрос врач.

Он не отказывается от обязательств и готов вернуть 800 тысяч рублей, потраченных на его учебу — но уже после завершения службы. А начисление штрафа в 300 тысяч рублей считает необоснованным и несправедливым наказанием за патриотический поступок. «Требуется законодательное урегулирование положения специалистов целевой подготовки, направляющихся в зону СВО», — уверен Артем.

Что говорит минздрав?

Редакция URA.RU направила запрос в свердловский минздрав. «Основания и меры ответственности за неисполнение обязательств по контракту определяются законодательством, а также контрактом о целевом обучении. Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность при соблюдении определённых условий приостановить действие трудового договора», — отметили в пресс-службе.

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность заключения мирового соглашения. Министерством статус гражданина, несомненно, будет учтен», — заявили в ведомстве.

Молодой врач Артем продолжает исполнять свои профессиональные обязанности, не теряя надежды на то, что государственные органы учтут его положение. Он стремится урегулировать ситуацию без обращения в суд. «В отсутствие четкого правового регулирования подобных случаев я склонен полагать, что наилучшим подходом будет рассмотрение каждого из них в индивидуальном — ручном порядке», — подчеркнул военный медик.