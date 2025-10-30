«Белый лотос» возвращается: что известно о четвертом сезоне культового сериала

Новый сезон «Белого лотоса» снимут во Франции Фото: Белый лотос (2021-2025)/США/Rip Cord Productions/Режиссер Майк Уайт

С момента выхода последнего сезона «Белого лотоса» прошел уже год, и фанаты с нетерпением ждут продолжения сатирической комедии. Спустя долгое время молчания создатели наконец-то начали делиться информацией о том, где именно произойдут события четвертого сезона. О том, где развернутся события «Белого лотоса» — в материале URA.RU.

Что за сериал «Белый лотос»

«Белый лотос» — это один из самых громких сериалов HBO последних лет. В 2021 году, когда шоу только начинало выходить, оно планировалось как камерный мини-сериал на один сезон, созданный на волне пандемии. Но зрители полюбили его с первой же серии за умный сценарий, юмор и фирменную смесь социальной критики и легкости.

«Белый лотос» стал одним из самых популярных сериалов последних лет

Шоураннер и режиссер Майк Уайт, прежде известный по сериалу «Просветленная» с Лорой Дерн, сумел соединить психологическую драму, черную комедию и детектив, превращая отдых богачей в гротескный ад. Каждый сезон стал отдельной историей, объединенной общим стилем, ироничной музыкой Кристобала Тапии де Веера и фирменным вопросом: «Кто в этот раз не доживет до конца отпуска?».

Где снимали предыдущие сезоны «Белого лотоса»

Первый сезон: Гавайи

Премьера первого сезона состоялась летом 2021 года. Гостиница «Белый лотос» на Гавайях принимает группу богатых американцев, каждый из которых хранит свою боль и свои странности. Среди героев — невротичная миллионерша Таня Маккойд (Дженнифер Кулидж), бизнес-леди Николь (Конни Бриттон), ее тревожный муж (Стив Зан) и пара избалованных дочерей. Все завершается смертью одного из постояльцев — но в духе Агаты Кристи до самого финала зритель не знает, кто жертва и кто убийца. Сезон получил 10 премий «Эмми» и превратил сериал в культурный феномен.

Второй сезон: Сицилия

Персонажи из старых сезонов то и дело возвращаются в новых сериях

Во втором сезоне Уайт перенес действие в Италию, в отель на побережье Таормины. Проблема классового расслоения отошла на второй план, а ревность и лицемерие в браке стали главной темой сезона. В центре внимания — две супружеские пары в исполнении Тео Джеймса, Меган Фэйхи, Уилла Шарпа и Обри Плазы. Во втором сезоне вновь появляется Таня Маккойд, на этот раз с мужем и ассистенткой. Именно ее сюжетная линия заканчивается трагически.

Третий сезон: Таиланд

Третий сезон, вышедший в 2025 году, снимали на островах Пхукет, Самуи и в Бангкоке. В нем внимание уделено духовным поискам западных туристов и решениям их прошлых конфликтов. Среди новых лиц — Мишель Монахэн, Уолтон Гоггинс, Джейсон Айзекс и Юрий Колокольников. Финал сезона посмотрели 6 миллионов зрителей, что на 50% больше, чем у предыдущего сезона.

Что известно о четвертом сезоне «Белого лотоса»

В январе 2025 года HBO официально продлило сериал на четвертый сезон, еще до премьеры третьего. Однако на этот раз у шоураннеров не получилось продлить партнерство с сетью отелей «Four Seasons», из-за чего Майк Уайт решил сменить фирменную атмосферу шоу.

На этот раз герои окажутся не на лазурном пляже, а в одном из самых дорогих отелей Франции. По данным Variety, команда сериала уже осматривала несколько роскошных отелей — легендарный Le Lutetia в районе Сен-Жермен-де-Пре и знаменитый Ritz Paris на Вандомской площади. Съемки также запланированы на юге страны — в Ницце, Каннах и Монако.

«В четвертом сезоне я хочу немного отойти от привычного жаргона волн, разбивающихся о скалы. Но в отелях „Белый лотос“ всегда есть место для новых убийств», — отметил Майк Уайт.

Фанаты надеются увидеть в продолжении Шарлотту Ле Бон

В центре событий вновь окажутся богачи, но на этот раз американскую богему разбавят герои из Франции. Пока HBO хранит в секрете актерский состав нового сезона, но фанаты уже надеются увидеть Шарлотту Ле Бон, которая сыграла Хлою в четвертом сезоне.

Почему стоит посмотреть «Белый лотос»

«Белый лотос» называют зеркалом современного общества, где деньги подменяют ценности, а курорт становится местом, где оголяются все человеческие слабости. Майк Уайт умело смешал комедию, драму, удерживая зрителя на крючке интригой.

Отдельной любви зрителей заслужила эстетика фильма. Живописные пейзажи и локации, а также музыка и костюмы героев создают одну из самых атмосферных картинок в современных сериалах, от которых просто невозможно оторваться.

Когда выйдет четвертый сезон «Белого лотоса»

Новые серии «Белого лотоса» не стоит ждать раньше 2027 года