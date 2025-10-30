«Их пугает вид рыбы»: воспитанники в детсадах Тюмени отказываются есть рыбные продукты
Малышам не нравится вид и вкус рыбы в столовой
Фото: Илья Московец © URA.RU
В детских садах Тюмени воспитанники ходят голодными из-за питания, которое им не нравится. Об этом URA.RU рассказала тюменка, столкнувшаяся с ситуацией.
«Меню так составлено, что рыбу подают несколько раз в неделю. Мало кто из детей ее ест. Когда ребенок видит такое блюдо, то аппетит пропадает. Ребятки ходят голодными», — рассказывает тюменка Алена.
Женщина обратила внимание, что именно рыба является наиболее частой причиной отказа от питания у детей. При этом проблема не в самих продуктах, а в меню. Ребятам предлагают несколько видов рыбных блюд, но общую ситуацию это не меняет: сам их вид отталивает малышей. По словам женщины, такое происходит минимум в двух учреждениях: №65 и №172.
В тюменском детском саду №65 URA.RU пояснили, что используемое меню разработано Роспотребнадзором. Рыба действительно присутствует в рационе детей, но день ото дня меняется сам продукт. На стол детям подают горбушу, минтай и другие виды, чтобы соблюдать баланс питания.
Вместе с тем замдиректора учреждения Ольга Ермохина отметила, что проблема возникает потому, что родители сами не приучают детей питаться подобными продуктами. «Они не дают детям каши, творог, печень. А потом приходят и спрашивают: „Почему вы даете детям такие блюда. Они это не едят“, — отмечает замруководителя детсада. Но Ольга Ермохина также подчеркнула, что жалобы на питание в столовой от родителей приходят редко.
Проблемы с питанием в учреждениях образования Тюмени не являются новыми. В октябре 2025 года прокуратура Тюменской области проводила проверку гимназии №4 после публикаций о выдаче учащимся блюд с плесенью и других нарушениях в работе столовой. Региональный Роспотребнадзор ранее отмечал, что за семь месяцев в области выявлялись продукты, не соответствующие санитарным требованиям, хотя в учреждениях социальной сферы фактов оборота фальсифицированной продукции зафиксировано не было.
