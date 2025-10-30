Жители Миасса потребовали вернуть измененные городские маршруты
В Миассе недовольны изменениями в маршрутах городского транспорта
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Миасса высказали недовольство изменениями в маршрутах городского транспорта и потребовали вернуть прежние остановки и путь следования. По их словам, новые маршруты ограничивают деятельность слабовидящих людей.
«Жителей Миасса хотят оставить без удобной и доступной возможности добраться до центральной части города, работы и пересадки на другой общественный транспорт при поездках в отдаленные районы. Где забота о слепых и слабовидящих людях, привыкших к определенному перемещению до предприятия? Им теперь пешком по свежему воздуху добираться до остановок на проспекте Автозаводцев и социальных объектов?» — спрашивают местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Миассцы рассказали, что маршруты №35 и 50 с 1 октября следуют по улице Романенко, что доставляет множество неудобств. Они переживают, что к 1 января на это же направление хотели перевести оставшийся маршрут №12 и обвиняют всех причастных лиц в равнодушии. В администрации миасса подтвердили, что два маршрута перенесены для улучшения транспортного обслуживания.
«Перенос части маршрутов предусмотрен документом планирования регулярных перевозок для целью улучшения транспортного обслуживания жителей районов города, отдаленных от магистральных улиц, путём адаптации маршрутов к развитию транспортной инфраструктуры. В данный момент перенос маршрута №12 не произведён. Вопрос будет рассматриваться после анализа работы маршрутов №35 и №50», — уточлини в пресс-службе администрации Миасса.
