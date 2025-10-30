Жители Миасса потребовали вернуть измененные городские маршруты

В Миассе недовольны изменениями в маршрутах городского транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Миасса высказали недовольство изменениями в маршрутах городского транспорта и потребовали вернуть прежние остановки и путь следования. По их словам, новые маршруты ограничивают деятельность слабовидящих людей.

«Жителей Миасса хотят оставить без удобной и доступной возможности добраться до центральной части города, работы и пересадки на другой общественный транспорт при поездках в отдаленные районы. Где забота о слепых и слабовидящих людях, привыкших к определенному перемещению до предприятия? Им теперь пешком по свежему воздуху добираться до остановок на проспекте Автозаводцев и социальных объектов?» — спрашивают местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Миассцы рассказали, что маршруты №35 и 50 с 1 октября следуют по улице Романенко, что доставляет множество неудобств. Они переживают, что к 1 января на это же направление хотели перевести оставшийся маршрут №12 и обвиняют всех причастных лиц в равнодушии. В администрации миасса подтвердили, что два маршрута перенесены для улучшения транспортного обслуживания.

